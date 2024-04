Cinéma : Elie Semoun au Galaxy de Lecci

Ce jeudi 11 avril à 19h30, le complexe Galaxy de Lecci accueille Elie Semoun. L'acteur et réalisateur vient présenter son nouveau long métrage : "Ducobu passe au vert". Il s'agit du cinquième épisode de cette série de films adaptés de la bande dessinée belge L'Élève Ducobu, créée en 1992 par Zidrou et Godi.



« Je me casse !!! »

Pour l'occasion, Elie Semoun a posté une petite video sur son compte instagram et une photo de son billet d'avion Air Corsica, atterrissage à Figari, avec la mention : « Je me casse !!! Repos bien mérité sur mon île préférée ! Rdv jeudi 19h au @Complexegalaxy de lecci ! » En effet, Elie Semoun connaît et aime la Corse. Il s'est récemment confié sur son refuge sur l'île, dans l'émission En Aparté sur Canal+.