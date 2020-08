Catherine Corsini tourne « La Fracture »



La réalisatrice d’origine insulaire – sa famille est originaire de Castifao – va débuter le tournage de son prochain long métrage, une comédie dramatique, fin septembre en région parisienne. Avec un casting de choix que l’on doit à Julie Allione. Initialement intitulé Nous ne dormirons jamais, la nouvelle comédie dramatique de Catherine Corsini est devenu La Fracture. Un titre qui résume bien le pitch : deux femmes qui forment un couple au bord de la rupture, se retrouvent, un soir de grande manifestation parisienne, dans un service d'Urgences proche de l'asphyxie. Elles rencontrent alors un jeune manifestant blessé, Yann. A l'extérieur, la tension monte, l'hôpital se retrouve assiégé. La nuit va être longue...



Julie Allione, directrice de casting pour Thierry de Peretti, Rebeca Zlotowski ou encore Maïwenn, a travaillé sur ce film. Dans le rôle de ce couple au bord de la rupture, on retrouve Marina Foïs (Raf) et Valeria Bruni Tedeschi (Julie), tandis que le rôle de Yann est tenu par Pio Marmaï. A noter que ces deux derniers sont également à l’affiche du prochain film de Thierry de Peretti, L’Infiltré. Au côté de ces premiers rôles, Julie Allione a organisé un casting sauvage pour compléter la distribution.



La cinéaste a écrit son scénario en collaboration avec Laurette Polmanss et Agnès Feuvre. La Fracture est produit par Elisabeth Perez comme les précédents films de Catherine Corsini, La Belle Saison et Un amour impossible (photo). Il sera distribué par Le Pacte et devrait sortir courant 2021.