Pour les besoins du court-métrage « A Casa » de David Olivesi produit par 13 Productions nous sommes à la recherche de :

- 1 petite fille brune de 9 à 11 ans

- 1 petit garçon brun de 7 à 9 ans

Une bonne maîtrise du corse est souhaitée. Casting réservé aux résidents corses.

Le tournage est prévu pour une durée de six jours minimum durant la période des vacances de printemps 2024, à Carchetto-Brustica (Haute-Corse). L'histoire du film : Marthe, Fabrice et leurs deux enfants s'installent dans une vieille maison d'un village corse. La découverte d'un vieux journal intime dans le grenier va entraîner chez eux des changements étranges et inquiétants.

Si votre/vos enfants sont intéressés merci d'envoyer : Nom, prénom, âge, photos et lieu de résidence de l'enfant, ainsi que les coordonnées des parents à : acasacourt@gmail.com