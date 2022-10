Casamuzzone : Un concert conté avec voix et guitare

Dans ce spectacle s’entrecroisent les mémoires de l’Argentine et de la Méditerranée, le chant Corse et la milonga. Au-delà des clichés et des registres attendus surgit un chant intemporel, un voyage vers des territoires intérieurs dans lesquels chacun peut se reconnaître.Stéphane Casalta cherche depuis plus de 30 ans à emporter le chant et la poésie de son île vers l’universel, dans un style épuré, acoustique, où l’essentiel reste la parole, la voix et la poésie. Sa rencontre avec Rosela Libertad lui offre l’occasion d’exprimer l’essence de son message de manière originale et épurée avec en miroir un alter ego féminin. Rosela Libertad, originaire d’Argentine, s’est imprégnée de méditerranée, de chants et de musiques de Corse où elle réside à présent.Avec : Rosela Libertad & Stéphane Casalta, voix et guitares