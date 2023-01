Carnaval 2023 : Maschere in festa à Bastia et Porto-Vecchio

Dans le cadre des initiatives MASCHERE IN FESTA, présentée par la compagnie TeatrEuropa dirigée par Orlando Forioso, quatre jeunes acteurs de la compagnie italienne « Trisetmas » (Carlo Guglielminetti, Riccardo Mori, Angela Potenzano, Pierantonio Savo Valente) présenteront aux élevés des écoles primaires de Bastia et à tout public MASK ZAPPING un spectacle sur les masques.A partir des masques de la Commedia dell’Arte, en passant par les masques de Bâle, les masques de théâtre dans le sillage du théâtre de la Famille Flöz, un rapide tour d’horizon devient un vrai spectacle. Un plongeon dans l’univers des masques ludique et didactique, sur l’un des éléments fondateurs du Théâtre.Mardi 31 janvier Bastia - Ecole Jeanne D'Arc 14hMercoledì 1 février Bastia - Bibliothèque Centrale 16hVendredi 3 février 9h et 14h et Samedi 4 février 16hL'Animu, Médiathèque de Porto-Vecchio