Capitaine Marleau en Corse : record d'audience

Hier soir, mardi 18 février, la chaine France 3 s'est hissée en tête des audiences avec l’épisode inédit de Capitaine Marleau tourné en Corse. Celui-ci a attiré presque 7 millions de spectateurs, soit 31,4% du public. L’épisode cumule à la fois la meilleure audience de l'année de la chaîne et pour une fiction, toutes chaînes confondues. Pour exemple, le précédent inédit, diffusé le 29 octobre dernier, avait réuni 6,71 millions de personnes pour 29,0%.



TF1 est deuxième avec la nouvelle série Magnum suivi de France 2 avec la rediffusion d’Everest, un long métrage de Baltasar Kormákur.



Cet épisode Capitaine Marleau était forcément attendu ici. Il a été tourné entre autre dans le Casacconi. On reconnaît le village de Monte avec son fameux bar-épicerie chez Sussule et la vieille église en ruine du hameau de Carognu. C’est également plusieurs techniciens corses qui ont travaillé sur cet épisode et l’on retrouve à l’écran, au côté de l’actrice Corinne Masiero, Guy Cimino, Michel Ferracci ou encore Cédric Appietto. Raisons de plus pour voir ou revoir cet épisode inédit !