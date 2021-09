Campo : une permanence du Groupe Relais Rural ce vendredi 17

Vendredi 17 septembre, Groupe Relais Rural sera sur la commune de CAMPO pour une permanence de 10h à 13h



Cette permanence se fera en mairie.



"Nous y serons pour répondre à toutes questions liées au handicap, à l’isolement, à la dépendance sans oublier tous les problèmes que peuvent rencontrer les aidants."



Il sera présenté le programme « Education Thérapeutique du Patient » et il sera possible s'inscrire aux ateliers gratuits "Cette permanence sera également pour nous l’occasion de présenter nos ateliers MICRO-FOLIE, plateforme culturelle de proximité conçue autour d’un Musée numérique en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs. Ce dispositif permet d'aller à la rencontre des publics qui ont des difficultés à se déplacer en créant des espaces ludiques, créatifs et culturels conviviaux accessibles à toutes et à tous" -lit-on dans le communiqué.