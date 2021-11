Calvi : la navette gratuite du CCAS toujours au service de la population

La ville de Calvi a mis en place un service de navette gratuite, géré par le Centre Communal d’Action Sociale et destiné à tous les Calvais. Quel que soit votre âge, si vous avez des difficultés à vous déplacer en centre-ville pour vous rendre chez le médecin, au Cimetière ou faire vos courses, vous pouvez bénéficier de ce service de proximité qui est fait pour vous!La Navette se déplace sur un périmètre compris jusqu’à la Zone Industrielle et fonctionne tous les jours, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.Afin de pouvoir bénéficier des avantages qu’offre ce moyen de transport et anticiper votre déplacement, vous pouvez contacter le 07 70 05 40 53 pour prendre rendez-vous.