Calvi : Manifestations annulées en raison du mauvais temps

Organisée par l'Amicale des Pompiers de Calvi, le Corsica Machja Triathlon et l'association des Parents d'élèves de Calvi, cette kermesse qui devait se dérouler ce samedi 23 novembre à 15 heures, suivie à 18 heures d'une Marche et à 20 heures d'un concert au profit de l'école Loviconi de Calvi et du du Téléthon est reportée en raisons de mauvaises conditions météorologiques annoncées.

(Jean-Paul-Lottier)