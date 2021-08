Calvi : Les Rencontres de chants polyphoniques dévoilent l'affiche de la 33e édition

Les Rencontres de chants polyphoniques de Calvi ont dévoilé l'affiche de la 33e édition, via les réseaux sociaux.

La manifestation calvaise, attendue par les mélomanes de Balagne et d'ailleurs, aura lieu du 14 au 18 septembre prochaine. Elle propose cette année un visuel pop et coloré qui met à l'honneur trois femmes à la coiffure typée afro. Si certains saluent l'audace de la proposition, d'autres n'ont pas manqué de critiqué un éloignement avec la polyphonie. Une chose est sûre, l'affiche attire et fait parler. En ce qui concerne la programmation, l'équipe l'assure sur Facebook "d'ici quelques jours, promis !"