Biguglia : Grand loto du 2B Natation

Ce samedi 25 janvier le club bastiais 2B Natation organise un grand loto à partir de 18h à la salle des fêtes de Biguglia. Quines et cartons pleins avec des beaux et nombreux lots à gagner :

Maillots dédicacés par des joueurs du SCB

Paniers gourmands

Coffrets de produits de beauté

Bons d’achats

Lots surprises…

Restauration et animation sur place.

Réservations au 06.26.45.67.04 ou 06.46.77.16.19