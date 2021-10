Biguglia : A scola corsa face a so prima festa

L'associu Scola Corsa, qui a ouvert ses deux premières écoles immersives en langue Corse à la rentrée 2021, l'une à Bastia, l'autre à Biguglia, organise son premier évènement.Cette Festa di Scola Corsa se tiendra au spaziu culturale Carlu Rocchi demain, vendredi 22 octobre 2021. Les festivités débuteront à 18h00 avec des ateliers en langue corse pour les enfants. Des stands de restauration sont prévus sur place (nourriture et boissons), et une grande tombola avec de nombreux lots (vente de tickets sur place) aura lieu.A suivre, un concert à partir 20h30 dans la salle de spectacle du spaziu culturale Carlu Rocchi (pass sanitaire obligatoire) avec Felì, l'Attrachju et Missaghju. Vente de tickets sur place.Par ailleurs, une campagne de crowdfunfing est toujours en cours afin d'assurer le fonctionnement de nos écoles immersives. Si vous souhaitez apporter votre soutien, rendez-vous sur le site HelloAsso, avec le lien suivant: https://www. helloasso.com/associations/ scola-corsa