« Bastiacci, aiutemu ci ! » lance la Mairie de Bastia

C’est une mesure originale et forcément utile en ces périodes difficiles. Les mesures de confinement accentuent le risque d’isolement chez les personnes les plus vulnérables. C’est le constat fait par la municipalité qui propose donc d’aider ses voisins dans le besoin. Comme l’annonce Cita di Bastia sur les réseaux sociaux : I vostri vicini ponu avè bisognu di voi !



Et pour signaler ce besoin, comme lors du premier confinement, il suffit d’imprimez et d’affichez le document ci-dessus dans la cage d’escalier de l’immeuble. Libre ensuite à chacun de le remplir pour se faire connaître des voisins et pour qu’ils vous contactent en cas de besoin. Une affiche qui rappelle également le numéro d’urgence pour les femmes victimes de violence, le 3919.