Bastia : une conférence sur les es navigateurs Cap-Corsins du 20ème siècle

La dynamique libraire Alma, bd Paoli à Bastia, propose ce samedi 30 juillet à 17h30 une conférence débat* avec l’écrivaine Julie Canarelli autour du thème « Les navigateurs Cap-Corsins dans la grandeur économique de la Corse au début du 20ème siècle ».





Qui n’a jamais rêvé de voir la Corse repartir à la conquête du monde ?

Par son économie, par ses exportations, par ses investisseurs tout en reprenant les pas de celles et ceux qui, jusqu’avant 1914, s’armaient de courage pour courir le monde… et réussir, pour courir le monde… et le conquérir ! C’était le cas des voyageurs au long cours, notamment cap-corsins, que l’on retrouvait au sextant déployé, aux étoiles contemplées, d’un bout du monde à l’autre. De l’Amérique latine jusqu’au Canal de Suez, des îles Moluques jusqu’au détroit du Bosphore, les navigateurs corses quittaient tout pendant de longs mois pour prendre la mer… et donner à l’île de Corse la plus belle des réussites.

Hélène Franceschi et Julie Canarelli ont travaillé ensemble sur un recueil de photographies et de cartes postales issues de l’album de voyage du navigateur cap-corsin au début du XXe siècle : Toussaint Gregorj, un recueil publié aux éditions Corsica Luce.

Julie Canarelli qui sera présente ce samedi à la librairie Alma donnera les exemples de Toussaint Gregorj, voyageur au long cours et de Louis-Napoléon Mattei, grand voyageur aussi et créateur du fameux Cap-Corse qui porte son nom.

A l’occasion de cette conférence, l’auteure effectuera des dédicaces et une dégustation de Capo-Spritz et de Cap-Corse Mattei sera offerte par la Distillerie Mattei.



*Entrée libre.