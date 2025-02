L’Hôtel Central Bastia, situé au 3 rue Miot, organise une après-midi jeux de société le dimanche 9 février 2025. L’événement, gratuit et ouvert à tous, invite petits et grands à partager un moment convivial en famille ou entre amis dans les salons de l’établissement. Des gâteaux et boissons seront proposés à la vente sur place.