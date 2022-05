Bastia : un riche programme pour la semaine mémorielle de la Résistance en Corse

Cette année la Ville de Bastia et le préfet de la Haute-Corse ont tenu à commémorer la Résistance avec un éclat particulier en organisant une semaine mémorielle qui aura lieu à Bastia du 20 au 27 mai.

Une dizaine d’activités et manifestations, gratuites, seront organisées sur 7 jours, du vendredi 20 au samedi 27 mai.La semaine débutera le vendredi 20 mai par le colloque de l’ANACR sur "la logistique de la Résistance Corse" où 4 historiens s’exprimeront devant des collégiens et lycéens bastiais, mais également le grand public, au Lycée Giocante de Casabianca.Le lendemain, un hommage sera rendu aux condamnés à mort par le tribunal militaire italien et fusillés à Bastia à l’été 1943, par l’inauguration d’une plaque commémorative, au carré des fusillés, rue César Vezzani.Le week-end se poursuivra par des visites guidées des lieux symboliques de la Résistance à Bastia au départ du kioske à musique, la place St-Nicolas.A l'occasion de cet événement il sera également possible d’assister le mardi 24 mai à la projection du film documentaire de 1949, de Georges Peclet, "Corse Libérée, l’épopée du Casabianca", au Centre culturel Alb’Oru. Tous pourront alors découvrir ou redécouvrir l’histoire du sous-marin qui a contribué de manière décisive à libérer la Corse le 5 octobre 1943.Les élèves, collégiens et lycéens bastiais, seront associés à cette semaine mémorielle. En plus du colloque d’ouverture, ce public privilégié et stratégique dans la transmission de la mémoire de la Résistance profitera de visites guidées réservées et Monsieur Sixte Ugolini leur délivrera, lors d’un échange pédagogique dans l’auditorium du musée de Bastia, une conférence sur l’histoire de la Résistance en Corse.Enfin, la semaine sera clôturée par la cérémonie officielle du 27 mai, journée nationale de la Résistance.