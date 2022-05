Bastia : ouverture de la Semaine Olympique et Paralympique

A l’occasion de l’ouverture officielle de la Semaine Olympique et Paralympique 2022, l’USEP Haute-Corse organise jeudi et vendredi des animations sur la place Saint-Nicolas à Bastia.

Cette manifestation se déroulera autour de la thématique de l’environnement et du climat. Cette édition 2022 verra la participation de classes de CM2 ou CM1/CM2) de la ville de Bastia. Vendredi des échanges sont prévus entre les élèves, le maire de Bastia Pierre Savelli, Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB et Bruno Benazech DASEN Haute-Corse

Cette manifestation se présentera sous la forme d’alternance d’ateliers sportifs et éducatifs d'une durée de 30' :



Ateliers sportifs

1) Tchoukball (animateurs CAB)

2) Pelote basque (3 frontons gonflables, Fédération Française de Pelote Basque avec la présence du champion du monde de frontball)

3) Football (Ligue corse de Football)

4) Rugby (Ligue corse de Rugby)

5) Tennis (Ligue corse de Tennis)

6) Vélo (Parcours cyclistes, Association Adrien Lippini)



Ateliers éducatifs

1) Collecte des déchets : tri (Service CAB)

2) Changement climatique et déperdition thermique (service environnement CAB)

3) Roue du Plan Educatif Fédéral (Ligue Corse de football)

4) Ambassadeurs sportifs de la Collectivité de Corse

5) Environnement marin (CPIE Bastia)