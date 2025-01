Bastia : « Un scientifique a-t-il toujours raison ? »

Dans le cadre des « Ateliers Philo-famille », la médiathèque Barberine Duriani du Centre Culturel L’Alb’Oru et a Casa di e scenze propose ce samedi 1er février à 10h une rencontre sur le thème : «« Un scientifique a-t-il toujours raison ? ».

Le label « scientifiquement prouvé» est-il un réel gage de valeur ? De vérité ? De probité ? L'histoire ne nous a-t-elle pas enseigné que la science à mauvais dessein pouvait-être dangereuse ? Alors quid de la Raison scientifique, qui peut parfois être kif-kif avec la Raison d'État... et bien souvent subjective... Vaut-elle pour le bien commun ? Ou pour celui de quelques entités bien singulières ?

Cet atelier d'une durée d'environ 1h est ouvert aux parents, enfants dès 3 ans. L'entrée est libre et sans inscription ! Aucun niveau n'est exigé... si l'on part du principe que « de la discussion jaillit la lumière »…. Et nous rajouterons « Fiat lux et facta est lux »