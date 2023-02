Bastia : Un Séminaire/atelier « à la recherche des fromages disparus »

Mercredi 8 et jeudi 9 février, à la bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà est organisé un séminaire/atelier dont le thème sera : « A la recherche des fromages disparus ». Une conférence pour le grand public est programmée le 8 à 18h.





Le fromage est apparu en Méditerranée et en Europe au VIème millénaire av. J.-C. Dans un cadre très général de « produit laitier » ou de « conserve de lait », il est possible d’écrire une histoire du lait, du fromage et du beurre directement liée à une histoire universelle ou régionale de l’alimentation et de l’élevage. Mais si l’on pose la question précise de savoir à quoi ressemblaient les fromages de nos ancêtres, quel était leur goût et comment ils étaient consommés, que ce soit dans la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, à l’époque Moderne voire au XIXème siècle, la réponse est plus difficile à apporter car il n’est alors plus possible de raisonner en terme généraliste et abstrait. Il ne faut plus considérer « le fromage » au singulier (comme un ensemble abstrait), mais « les fromages » au pluriel, dans leur unicité, leur pluralité et leurs diversités locales et chronologiques. Toutefois, les fromages, en tant qu’objets du passé ne peuvent être présents dans des musées puisque leur nature organique et leur fonction alimentaire ne permettent pas leur conservation. Ce sont des objets disparus et avec eux une mémoire qui était souvent orale, notamment celle des bergers ou des paysannes. Restent les sources historiques, textes, images, et archéologiques (faisselles en céramique), les témoignages ethnologiques et, parmi ceux-ci, ce qui appartient au domaine du patrimoine technique, à savoir le matériel en céramique, en bois, en vannerie et en métal qui a servi à la production du fromage dans différentes régions et à différentes époques. A partir de la synthèse de ces sources, peut être proposée une reconstitution des gestes et techniques, de quelques outils disparus de la fromagerie pour une découverte ou une invention de fromages disparus.



Programme :

Mercredi 8 février à 18h : Conférence pour le grand-public par Dominique Frère (Université Bretagne Sud) : « Archéologie et histoire culturelle du fromage »

Jeudi 9 février, 9h-16h, séminaire-atelier :

• Dominique Frère « A la recherche des fromages disparus : le patrimoine technique ».

• Laurent Hugot (Maître de Conférences, Université de La Rochelle) : « Archéologie des fromages disparus : le cas des fromages étrusques ».

• Ulysse Bouet (designer), Martha Fély (bergère et artiste), Juliette Tellier (designer) :

« La reconstitution de la claie à fromage de Polyphème ».

• Atelier avec les élèves et enseignants du Lycée-agricole de Borgo-Marana.