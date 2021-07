Bastia : Tournoi de quartier ce week-end à Paese-Novu

Les associations LEIA et le SC Bastia organise ce week-end un tournoi dans le quartier de Paese Novu à Bastia.

Au programme :

Samedi 10 juillet de 16 h à 20 h : Ateliers de découverte et initiations E-SPORTS

Dimanche 11 juillet de 9h à 12h puis de 16h 20h : Tournoi E-SPORTS FIFA 21 et Tournoi de Football 5vs5

Cette animation concerne les catégories d’âges de 6 à 18 ans (filles et garçons). Elle se fait en partenariat avec la Mission Locale et la PJJ avec le concours des partenaires financiers : Politique de la ville de Bastia, LOGIREM, CAF de Haute Corse, CdC.





Date limite des inscriptions : samedi 20h

Contact : 06.14.88.14.03