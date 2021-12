Bastia : Les diplômés numériques de Noël

Le Centre Communal d’Actions Sociales de la ville de Bastia a récompensé ce samedi les stagiaires de la 3ème session de formation à l’utilisation d’une tablette numérique.

Ces stages sont destinés aux « seniors » et leur permettent d’acquérir toutes les bases pour utiliser cet outil numérique presque indispensable aujourd’hui qu’est la tablette. Cette action de lutte contre la fracture numérique est le fruit d’une convention entre la ville de Bastia et l’Etat. A la fin de chaque session, et après évaluation, chacun des stagiaires reçoit une participation financière de 250 euros à valoir sur l’achat d’une tablette. « La demande est très forte et on espère reconduire cette action pour 4 formations supplémentaires » souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « Dans le cadre de cette lutte contre la fracture numérique la mairie a mis en place 3 accueils numériques gratuits avec accompagnateurs au Centre Social Communal de Paese Novu, place du marché et à la Maison des Services publics à Lupinu ».