Bastia : Léa Maurizi présente le deuxième volume de "Back to Paese"

Samedi 9 décembre à 17h30, la Alma librairie à Bastia vous convie à une rencontre conviviale avec Léa Maurizi, l'auteure du deuxième volume de "Back to Paese". Plongez dans l'univers de ce roman graphique qui, avec humour, explore les relations entre les Corses de la diaspora et ceux restés au village.

Suivez les aventures de Marie-Ange et Pierre-Jean, une fratrie qui, au gré des saisons (Invernu, Veranu, Estate, et Auturnu), apprend à s'adapter à la vie villageoise et à ses habitants. Une occasion unique de partager un moment de bonne humeur et de découvrir les péripéties de cette famille attachante.

Ne manquez pas cette rencontre enrichissante et festive à la librairie, où Léa Maurizi partagera son travail et échangera avec le public.