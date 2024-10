Service public, la Mission Locale de Bastia cible les jeunes de 16 à 29 ans en leur offrant un panel de services dédiés à l’insertion sociale et professionnelle, allant de l’accompagnement vers l’emploi à l’aide au financement du permis de conduire, l’accès à la formation, à l’apprentissage, au logement, l’accès aux droits sociaux ou encore à la santé…... Pour la 3année la mission locale met en place cette manifestation qui a pour objectif de connecter les jeunes talents aux potentiels employeurs dans un cadre détendu et convivial, en mettant en lumière 6 secteurs d'activités : commerce, transports, restauration, BTP, artisanat, services. La griffe de la MILO est ce concept innovant qui permet de bousculer les codes traditionnels du processus d’embauche en proposant un cadre d’échanges moins formel autour d’un apéro dinatoire facilitant ainsi les échanges entre employeurs et candidats.Sur place de nombreuses entreprises offrant des apprentissages, emplois en alternance mais aussi des emplois CDD, CDI.Cet évènement est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels et privés : CdC, Ville de Bastia, CAB, France Travail, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, ARML de Corse, ANDRH, APEC, OPCO …