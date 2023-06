Bastia : L'ancienne spationaute Claudie Haigneré bientôt en conférence

Après Thomas Pesquet, Laurence Monnoyer-Smith, Géraldine Naja ou encore Francis Rocard, A Casa di e Scenze clôture son cycle de conférences autour de la conquête spatiale. Elle aura l’honneur de recevoir Claudie Haigneré, ancienne ministre et astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, le samedi 24 juin 2023 à 15h, au centre culturel Alb’Oru.



Claudie Haigneré proposera un tour d’horizon sur la conquête spatiale, sur son expérience et sur l’avenir de cette exploration incarnée par la récente sélection d’astronautes de l’ESA. Cette nouvelle génération est marquée par la diversité des profils, des compétences ainsi que par la présence de nombreuses jeunes femmes. Cette aventure nous concerne toutes et tous: l'exploration en responsabilité et en conviction. "Ad Astra".