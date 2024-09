Le Centre Social François Marchetti organise une journée portes ouvertes le mercredi 11 septembre, de 13h à 17h. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les activités et services proposés par cet établissement géré par le CCAS de Bastia. Associations et partenaires présenteront leurs programmes pour l'année à venir dans les domaines du sport, de la culture, du social et de la santé. Une initiation à deux sports insolites, le Tchoukball et l'Indiaca, sera également offerte en avant-première.