L'artiste bastiais Vincenzu sort son dernier titre, "In stu sognu", disponible sur la plateforme musicale corse KSCOLTA à partir du 2 juin 2023. "In stu sognu" propose un mélange envoûtant de pop, de rock et de musique corse.Écrit par Tittò Limongi, ce titre explore le concept d'un rêve partagé, profondément ancré en chaque être humain et aspirant à une réalité plus belle. Les voix de Yoann Paoloni et Stéphane Mangiantini (I Muvrini) ainsi que le piano de Pierre Agostinetti viennent enrichir la composition musicale de Vincenzu.A écouter ici https://kscolta.corsica/track/ 9350/in-stu-sognu