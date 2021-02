Athlétisme : le trail de Furiani annulé

Dans un contexte sportif, déjà, plus que morose, la nouvelle est tombée, le Trail de Furiani n'aura pas lieu cette année. Déjà annulée l'année dernière en raison de l'épidémie de Covid 19, la 10e édition de cette épreuve ne se disputera pas non plus en 2021. Dans un communiqué le club furinaninchu a tenu à préciser: " Devant l'incertitude et sans visibilité sur la possibilité d'organiser la 10éme édition du Trail de Furiani , c'est l'âme en peine que pour la deuxième année consécutive nous décidons d'annuler purement et simplement la course , pas de report , rendez vous en 2022 ( enfin nous espérons ).