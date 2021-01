Associatio I Patriotti : "Halte aux provocations répressives"

Le communiqué

L'histoire récente des confrontations entre l'Etat français, son administration, sa police et sa justice d'une part, et le mouvement national patriotique et résistant d'autre part a montré combien la répression - quels que soient les moyens employés - constitue une impasse source de drames.



Malgré bien des initiatives, malgré bien des expressions et des victoires de nature démocratiques, malgré l'évidence que le Mouvement Patriotique soit la première et principale force politique de notre pays, le gouvernement français s'enferme dans une logique destructrice de tous les espoirs, tournant résolument le dos au principe de Solution Politique.



L'appel du Parquet Anti - Terroriste contre la mesure de placement sous bracelet électronique de Félix Benedetti prend place dans cette logique. Il témoigne tout autant du regain inquisitorial et punitif ressenti ces dernières semaines, particulièrement pour d'autres patriotes incarcérés et exilés. Il démontre enfin la réactionnaire politisation d'un appareil judiciaire qui paradoxalement reconnait en son sein - rappel des propos du Juge d'application des peines - l' inconcevable amalgame entre " terrorisme corse (sic ) et terrorisme islamiste "...



Les patriotes corses ne sauraient être les victimes expiatoires ni d'un appareil judiciaire contreversé par ses propres turpitudes, ni d une politique vindicative de représailles...



PATRIOTTI assure de son soutien - fraternel et politique - Felix Benedetti et toutes les victimes de la répression française.



Cuntinuemu a mubilizzazioni !