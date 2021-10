Artelibri lance un appel à projet pour une résidence d'auteur

L’association ARTELIBRI de Lisula - grâce au soutien de la Collectivité de Corse - lance un appel à candidature pour la mise en place d’une résidence d’auteur.

L’association contribue à développer auprès de publics différents le goût des mots, de l’écriture, de la recherche, de l’écoute et de la lecture. Ce projet commun aide au développement du lectorat, fait connaître ou redécouvrir les différentes structures culturelles et artistiques associées.

Structure organisatrice : association ARTELIBRI – Casa Salvini – Place Paoli – 20220 L’ILE ROUSSE.

Appel à candidature : 15 Octobre 2021. Durée du séjour : 3 semaines Période : Avril 2022

Date limite de dépôt de dossier : 15 Décembre 2022 Nombre de bénéficiaires : 1 Genre littéraire en langue française ou corse : roman, nouvelle, pièce de théâtre Public : tout public à partir de 18 ans.

Temps de création personnelle Dans un objectif de soutien à la création contemporaine, la résidence offrira à l’auteur le temps et la liberté de poursuivre et d’achever en toute tranquillité son travail de création en cours. Une restitution du travail d’écriture personnelle sera demandée en fin de résidence : un suivi du travail de création en cours et une présentation finale ouverte à un large public seront demandés à l’auteur. Cette restitution publique en fin de résidence sera proposée à l’écrivain selon une forme et un calendrier à définir. Les nouvelles, bandes dessinées, formes théâtrales ou poésies écrites seront susceptibles de faire l’objet d’une publication sur support numérique ou papier dans le cadre d’un partenariat entre les porteurs du projet et un éditeur professionnel.

Médiation culturelle L’auteur consacrera au maximum 3 journées de son temps au projet culturel qui aura été défini avec l’association ARTELIBRI et d’autres partenaires locaux envisagés. Ces temps de médiation culturelle ont pour objectif de permettre à un public diversifié de découvrir la richesse de la création littéraire contemporaine, de donner le goût de l’écriture, de l’écoute et de la lecture à des publics diversifiés, de fédérer différents acteurs autour d’un projet commun afin d’inscrire cette démarche artistique dans le territoire. Ce projet culturel sera élaboré avec l’accord de l’auteur, dans le respect de sa démarche artistique et de sa personnalité. Il pourrait se décliner selon plusieurs formes d’actions, en fonction des publics, des objectifs et des partenaires : ateliers d’écriture, de lecture, libre inscription de l’auteur dans des manifestations déjà programmées dans la ville à cette période… Associu ARTELIBRI, Casa Salvini, 1, rue Louis-Philippe – Place Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE Siret : 883 626 939 00028 – APE 9499 Z



Conditions d’accès Les auteurs professionnels ou non professionnels (à partir de 18 ans) peuvent faire acte de candidature.

Le dossier de candidature comprendra un CV, éventuellement une bibliographie, une lettre présentant son parcours, ses motivations d’écriture au moment de la résidence (travail d’écriture en cours), ses motivations pour la résidence. Un travail déjà bien avancé serait préférable.

Les candidatures seront examinées par le comité de pilotage réuni par l’association ARTELIBRI. Une première sélection de candidatures donnera lieu à des entretiens individuels. À l’issue de ces entretiens, un auteur sera sélectionné et contacté directement pour établir son inscription définitive. Lorsque la candidature sera acceptée, une convention d’accueil en résidence sera alors signée entre l’auteur résident et l’association ARTELIBRI.

Contact : Associu ARTELIBRI Béatrice HABRARD-MALASPINA – Tel. 06 73 21 70 67 mail artelibri.lisula@gmail.com

