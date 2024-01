Appel à candidatures pour les start-up corses : French IoT Impact x Technologie lance son concours

Aujourd'hui, French IoT Impact x Technologie lance un appel à candidatures pour les start-up corses et continentales, mettant l'accent sur trois engagements essentiels. Depuis 2020, le concours garantit la parité parmi les dirigeants des start-up sélectionnées, avec 50% des entreprises fondées ou co-fondées par des femmes. De plus, les start-up sont tenues de s'engager en faveur d'un numérique responsable et humaniste, tout en contribuant au développement de leur territoire. Depuis sa création en 2015, French IoT s'appuie sur son enracinement local pour repérer des start-up prometteuses, bénéficiant du soutien de plus de 100 réseaux partenaires nationaux et régionaux. En Corse, les partenaires incluent l'accélérateur d'inclusion numérique Emaho, la maison entrepreneur entreprise et emploi M3E, ainsi que l'incubateur de Corse Inizia. Ce programme permet aux start-up de se développer dans leurs régions tout en leur offrant des opportunités de partenariat avec des entreprises nationales. Les start-up sélectionnées bénéficieront d'un programme d'accompagnement de six mois et seront révélées lors de VivaTech. Cet appel à candidatures vise à encourager la création de valeur et d'emplois dans toute la France, en maintenant les start-up dans leur région d'origine. Pour participer, les start-up doivent proposer un service numérique à impact positif répondant à l'un des quatre défis liés à la stratégie du groupe La Poste : la proximité, le secteur public, les entreprises ou la santé. French IoT Impact x Technologie offre aux start-up lauréates l'opportunité de bénéficier d'un programme complet, comprenant un accompagnement personnalisé, un conseil en financement, des mises en relation business, ainsi qu'un accès privilégié à des solutions digitales La Poste. Cet appel à candidatures souligne l'importance de l'innovation locale et de l'engagement responsable dans la construction d'un avenir numérique et humain.