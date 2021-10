Alpinisme et cyclisme à la médiathèque B.Duriani à Bastia

Le mardi 19 octobre, la médiathèque Barberine Duriani au centre culturel L’Alb’Oru à Bastia présentera deux belles et intéressantes conférences sur les thèmes de l’alpinisme et du cyclisme en Corse.



A a partir de 18h, Joël Jenin présentera son ouvrage «La Corse des premiers alpinistes- 1852-1972 » qu’il a écrit avec Irmtraud Hubatschek et paru aux éditions Piazzola. Le livre qui contient de très belles illustrations raconte l’histoire de l’alpinisme en Corse. « Au 19ème siècle, les alpinistes trouvaient que la conquête des Alpes était terminée et épris de nouveautés, ont trouvé que la Corse offrait un nouvel espace de découverte avec ses nombreux sommets alors vierges » expliquent J.Jenin. D.W Freshfiel, F.F Tuckett, E.T Compton, G.I Finch, Paul Helbronner, Kurt Diemberger qui font aujourd'hui partie de la grande l'histoire de l'alpinisme européens mais aussi de nombreux autres, passionnés de montagne ont laissé des récits et des photographies qui enrichissent cette épopée des «Alpes corses» comme certains appelleront nos montagnes ». A 19h, Laurent Bindi et Francis Beretti présenteront eux le très copieux « Une histoire du cyclisme en Corse 1890-1960 ». Ce livre ou plutôt cette encyclopédie parue en 2020, est co-signée par Francis Beretti, Ange-Laurent Bindi et Didier Rey aux éditions Piazzola. « C’est le fruit de plus de 5 ans de travail » souligne L. Bindi. « Nous nous sommes appuyés sur des archives et sur les témoignages de nombreux pratiquants, professionnels du cyclisme, pour reconstituer leur parcours. Nous avons été assistés dans la rédaction de Marie Paule Durand ». Ce beau livre de 384 pages, richement illustré, comprend trois parties distinctes : «Naissance et développement du cyclisme en Corse de1890 à 1945 », «L’âge d’or du cyclisme insulaire : 1946/1960 » et «D’hier à demain, point de vue et perspectives» qui est une part de réflexion sur le cyclisme insulaire avec anciens et nouveaux amoureux de la petite reine. Rendez-vous donc avec les auteurs le mardi 19 octobre à partir de 18h. Entrée libre (pass sanitaire)