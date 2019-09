Almanaccu di a Cità di Bastia da Marti u 1u à dumenica u 6 d’ottobre di u 2019

Marti u 1u d’ottobre







10h30 // Museu di Bastia - Présentation du guide pédagogique réalisé par Canopé pour le Musée de Bastia



Mardi 1er octobre à partir de 10h30 sera présenté au Musée de Bastia le premier guide pédagogique à destination des enseignants pour un musée en Corse en présence de Madame la Rectrice de Corse, Julie Benetti, et de Monsieur le Maire de Bastia, Pierre Savelli.



Ce guide a été réalisé dans le cadre d’une convention entre la Ville de Bastia (au travers de son musée) et Canopé.



Ce mardi, une classe de CM2 et une classe de 5ème bilingue effectueront le parcours avec leur enseignant grâce à ce nouvel outil. Vous êtes conviés à nous rejoindre à partir de 10h30 afin de pouvoir assister à cette mise en situation avant la présentation officielle de l’outil à partir de 11h dans l’auditorium du Musée.







18h // Centru Culturale Alb’Oru - Conférence dans le cadre d’Octobre Rose



« Cancer du sein : quel paysage pour demain ? » une conférence publique avec le Professeur Eisinger et Docteur Orabona.







18h30 // Mediateca Centru Cità – Conférence – Ciné’Marti Notre Dame de Paris : Hugo or not Hugo



Promenades cinéphiles proposées par Alain Luciani.



Renseignements au 04 95 58 46 00







18h30 // Mediateca Alb’Oru – Libri Mondi broie du noir à la médiathèque



Libri Mondi vous propose un nouveau rendez-vous mensuel, plus spécialement dédié au polar, sous toutes ses formes ! L'association présentera quatre polars tous les mois.



Renseignements au 04 95 47 47 16











Mercuri u 2 d’ottobre







Toute la journée // Atelier pour les enfants à la médiathèque du Centre-Ville et de l’Alb’Oru.



Cliquez ici pour accéder au programme :https://fr.calameo.com/read/004820425d2a52f907142







Ghjovi u 3 d’ottobre







10H30 // Col de Teghime - Cérémonie



Cérémonie du souvenir pour le 76ème anniversaire de la Libération de la Corse.







18h30 // Centru Culturale Una Volta – Vernissage de l’exposition « In the same boat »











Venneri u 4 d’ottobre







Anniversaire de la Libération de la Corse :



∑ 9h // Stèle du Capitaine Then à Montesoru - Cérémonie



∑ 10// Sous-Marin le Casabianca, Place St-Nicolas - Cérémonie



∑ 10h30// Monument aux Morts, Place St-Nicolas – Cérémonie







18h // Mediateca Alb’Oru – Scritti di quì è d’altrò



Rencontre avec Denis Filippi qui présentera son premier ouvrage "Le banquet des Phéaciens" aux éditions Maïa.



Renseignements au 04 95 47 47 16







20h30 // [Spettaculu Vivu] Centru Culturale Alb’Oru – METAMORPHOSIS



Ce spectacle a été initié par le percussionniste Philippe Biondi, professeur au Conservatoire Régional Henri Tomasi à Ajaccio, avec Jean-Michel Giannelli, également professeur mais lui à Bastia, et le bandonéoniste Daniele di Bonaventura, qu'on connaît ici pour ses nombreuses collaborations avec le groupe A Filetta.



Renseignements au 04 95 47 47 00







Sabbatu u 5 d’ottobre







Ouverture du Festival Arte Mare :



Retrouvez le programme ici à http://www.arte-mare.corsica/wp-content/uploads/2019/09/GRILLE-ARTE_MARE-20190925-GRILLE-GLOBAL.pdf







18h // Stadiu Armand-Cesari di Furiani – SC Bastia / Sainte-Genevieve Sports



Ottesima ghjurnata di u campiunatu di National 2.











Dumenica u 5 d’ottobre







Festival Arte Mare :



