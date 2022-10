Aleria : une manifestation ludique et familiale avec ​Equitable-Corse

Equitable-Corse organise, le 6 novembre, une manifestation ludique et familiale: un rallye à cheval, en attelage, à vélo, en trottinette électrique tout-terrain ou à pied, avec le soutien de la mairie d'Aleria, sur le magnifique site Mare e stagnu, au bord de l'étang de Diana.Trois boucles de 4, 9 et 14 kilomètres sont proposées, accessibles à tous âges et tous niveaux. Sur chaque boucle, les participants devront relever des défis ludiques. Les départs se feront entre 9h30 et 13h pour les deux boucles les plus courtes, entre 9h30 et 12h pour la boucle la plus longue.L’après-midi, des animations pour enfants seront proposées.Tous les bénéfices de cette journée conviviale permettront à Equitable-Corse de poursuivre son action de sauvetage des équidés à travers toute la Corse.Plus d'informations : http:// concours.equitable-corse.com/ rallye.html ou ‭en appelant le 07 86 51 20 60‬.