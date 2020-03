Aleria : Un concours equestre de Trec

L’association et sauvetage des équidés, Equitable-Corse, organise, le 15 mars 2020, un concours de TREC à Aleria, sur le site exceptionnel de Mare e Stagnu.Au programme :parcours d’orientation et de régularité, maîtrise des allures et parcours en terrain varié, catégories Club Poney 2, Club 1 et Club Elite.Il s’agit de la première édition de cette compétition officielle s’adressant aux cavaliers de pleine nature comme aux cavaliers de sport.Buvette et petite restauration seront proposées sur place. Les bénéfices de la manifestation seront consacrées aux équidés victimes de maltraitances et d’abandons.Plus d’informations et renseignements : http://concours.equitable- corse.com ou 06 28 60 77 74‬.