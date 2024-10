Ajaccio : une réunion de l'ADMD sur le droit de mourir dans la dignité



L'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) organise une réunion publique le samedi 19 octobre à 9h45 à l'hôtel Best Western Ajaccio Amirauté. Animée par Jonathan Denis, président de l'ADMD, cette rencontre abordera l'urgence de déposer un projet de loi à l'Assemblée Nationale suite à la dissolution du Conseil Économique, Social et Environnemental. L'événement est ouvert à tous et vise à mobiliser autour de la question du droit de mourir dans la dignité.