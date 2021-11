Ajaccio : une collecte alimentaire au profit de la lutte conte le sida

En 2021, les grandes surfaces partenaires répondent de nouveau présentes à l’appel d’Aiutu Corsu !



Ne faisons surtout pas l’erreur d’oublier le sida. La récente épidémie de Covid-19 ne doit en aucun cas nous faire baisser la garde face au VIH. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le traitement du VIH, même s’il s’est amélioré, demeure une véritable contrainte et pour certains même, une difficulté très importante qui peut pousser encore un peu plus vers la précarité.



Pour répondre à une partie des problématiques des malades, comme depuis déjà de nombreuses années, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, l’équipe et les bénévoles Aiutu Corsu seront présents le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 19h00 dans vos grandes surfaces préférées pour collecter vos dons alimentaires.



Ceux-ci seront redistribués toute l’année pour venir en aide aux usagers de la structure.



Comme chaque année, nous comptons sur vous et votre solidarité pour aider ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA. L’aide alimentaire représente beaucoup pour eux et nous avons encore plus besoin de vous. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 19h00, à la sortie de nos magasins partenaires.



Nous profitons d’ailleurs de ce communiqué pour remercier chaleureusement les magasins qui ont répondu favorablement à notre venue : Carrefour Finosello, Carrefour Market Mezzavia, Géant Casino Rocade Ajaccio et Monoprix Ajaccio.