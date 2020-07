Ajaccio : un rallye "Cahiers de vacances" dans les médiathèques de la ville



Dans le cadre des activités estivales proposées au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d'Ajaccio, un rallye "Cahiers de vacances" est organisé par les médiathèques Sampiero et Jardins de l'Empereur.

Des cahiers de vacances, en nombre limité, sont proposés par catégorie d'âge.

Le but est de remplir correctement le cahier et de le restituer dans les temps.

Un lot par classe sera offert !!