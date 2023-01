Ajaccio : un groupe de parole pour les femmes victimes de violences conjugales

jeudi 26 janvier 2023 de 14H00 à 16H00 au 4, rue Comte Bacciochi à Ajaccio

,

inscription obligatoire

Femmes Solidaires Comité Ajaccio vous invite à participer leà un groupe de parole qui s'adresse aux femmes qui sont ou ont été: psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques.Ce groupe de parole est animé par une psychologue clinicienne, spécialisée en victimologie et traumatologie. Il permet de poser des mots sur les maux, de, d’avancer mais aussi de rompre l’isolement et de se rendre compte qu’. Votre parole sera respectée, entendue et vous serez soutenue.Les places étant limitées,(gratuite) au 0624654088 ou par mail : femmes.solidaires.ajaccio@ gmail.com