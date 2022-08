Ajaccio : un débat sur le climat "Que peut, que doit faire la Corse ?"

Le Prix Mondial de l’Environnement (U Premiu Mundiale di l’Ambiente) organise ce lundi 22 aout 2022 à 18h30 au lazaret Ollandini à Ajaccio, un débat sur « Climat : Etat des lieux – Que peut, que doit faire la Corse » - avec la participation exceptionnelle de Cédric Villani (mathématicien, médaille Fields, ancien Député) et et Patrick Rebillout, météorologue, chef du centre météorologique de Corse.

Le débat sera animé par André Loesekrug-Pietri président du prix