Ajaccio : un cours de réflexologie plantaire, ces 17 et 18 juillet à la M3E

Amanae formation , premier centre de formation agréé de Corse, qui forme aux métiers du bien-être, organise des formations complètes sur les métiers du bien-être, des experts et expertes proposent également une dizaine de modules à la carte. Mylène Argot Coletelloni, dans son prochain cours de réflexologie plantaire, ces 17 et 18 juillet à la M3E à Ajaccio. Cours théoriques en e-learning et stages pratiques, Amanae Formation forme tout public jusqu'à l'installation professionnelle.

Pour rester au courant de toute l'actualité,de toutes les nouveautés et des prochainesdates des formations, rendez-vous sur lesite :

www.amanae-formation.fr