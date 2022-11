Ajaccio : le programme des médiathèques du 9 et 10 novembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 9 novembre à 14h00 : Ciné-Club jeunesseRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de novembre : "Lire une biographie".- Durant tout le mois de novembre, à l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, venez découvrir une courte exposition en l'honneur de cet auteur incontournable- Jeudi 10 novembre à 16h45 : Atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Mercredi 9 novembre à 14h00 : Unturned "Chassez les zombies et survivez !" - 8 ans +- Jeudi 10 novembre à 13h30 : Atelier cyber-prévention "Rançongiciels et crypto virus" - Public adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40