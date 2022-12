Ajaccio : le programme des médiathèques du 7 au samedi 10 décembre

- durant tout le mois de décembre : exposition "Noël autour du Monde"- jusqu'au 17 décembre : concours "Pull moche de Noël"- mercredi 7 décembre à 10h30: Pictionary de Noël - 6 ans +- mercredi 7 décembre à 14h : atelier créatif "Personnalise ton pull de Noël" - 10 ans +- mercredi 7 décembre à 16h : Ciné Club Jeunesse- samedi 10 décembre à 10h30 : atelier créatif "Fais ta carte au Père Noël" - 4 ans +- samedi 10 décembre à 14h30 : atelier créatif "Déco de Noël Casse Noisette" 8 ans +Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr - Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de décembre : "Lire un livre mystère".- Mercredi 7 décembre à 10h : projection des tout-petits sur le thème de l'hiver - 4 ans +- Mercredi 7 décembre à 16h : Jeux en médiathèque - Tout public- Jeudi 8 décembre à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +- Samedi 10 décembre à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ado/adulte- Samedi 10 décembre à 10h30 : Heure du conte - 2/5 ans- Samedi 10 décembre à 10h : atelier d'écriture ado/adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- jeudi 8 décembre à 14h : atelier E-Card "Créez une carte de voeux électronique" - Public adulte- vendredi 9 décembre à 13h30 : Uber-Eat, Just-Eat, To good to go... "Restaurants et bons plans" - Public adulte- samedi 10 décembre à 10h30 : atelier jeux vidéos "Jeux en réseau" - 10 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Mercredi 7 décembre à 14h : Atelier « Récup’ d’Olympe » - 6/10 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81