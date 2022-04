Ajaccio : le programme des médiathèques du 3 au 7 mai

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

MEDIATHEQUE DES CANNES

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mardi 3 mai à 14h : Projection jeunesse - 6 ans +- Mercredi 4 mai à 10h : Jeu de société sur les animaux - 8 ans +- Vendredi 6 mai à 14h : Projection Ado/Adulte - 14 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- Durant le mois de mai, la médiathèque des Cannes propose l'exposition "L'archéosite préhistorique expérimental », en partenariat avec l'Université de Corse, UMR CNRS - Tout public- Mardi 3 mai à 14h30 : atelier créatif "Support de smartphones avec des bâtonnets en bois" - 6/10 ans.- Mercredi 4 mai : Star Wars Days - Venez déguisés - Ateliers divers : personnalise ta tasse Star Wars - Sabre laser marque page – Crée une langue fictive Star Wars - Diffusion de films en continu - Tout public- Jeudi 5 mai à 10h30 : Atelier créatif "Imagine ta licorne" - 3 ans +- Jeudi 5 mai à 13h30 : Club de lecture - Tout public- Vendredi 6 mai à 14h30 : atelier d'écriture sur le thème "Les duos policiers" - 8 ans +- Samedi 7 mai à 10h30 : atelier créatif "Peins avec les doigts" - 3/5 ans- Samedi 7 mai à 14h30 : Atelier créatif "Pot à crayons à tisser" - 8 ans +Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Mercredi 4 mai à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 10 ans +- Jeudi 5 mai à 13h30 : atelier Windows "Faites le nettoyage dans votre PC" - Public adulte- Vendredi 6 mai à 10h - atelier Windows "Comprendre et effectuer les mises à jour" - Public adulte- Samedi 7 mai à 10h30 - Cyber-Prévention "Vie privée : les bonnes pratiques" - Ados/AdultesDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mai : "Lire un coup de coeur du staff"- Mardi 3 mai à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- Mercredi 4 mai à 10h30 : Projection des tout-petits - 2/5 ans- Mercredi 4 mai à 14h : atelier créatif "Fabrique ton homme préhistorique" - 5 ans +- Mercredi 4 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public- Samedi 7 mai à 10h30 : Heure du conte- Samedi 7 mai à 14h : Projection jeunesse - 6 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40