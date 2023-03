Ajaccio : le programme des médiathèques du 29 mars au samedi 1er avril

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mars : "Lire un livre avec une femme sur la couverture".

- Du 21 au 31 mars, dans le cadre de la Semaine de la Presse, exposition "L'art de la caricature" - Entrée libre

- Mercredi 29 mars à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 29 mars à 10h : visite guidée au Musée Fesch "Les natures mortes"

- Mercredi 29 mars à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 30 mars à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Jeudi 30 mars à 17h : rencontre avec Ghjilormu Padovani autour de son métier de journaliste de presse écrite - Tout public

- Samedi 1er avril à 10h : atelier "Initiation tricot"

- Samedi 1er avril à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

- Samedi 1er avril à 11h : "Raconte-moi une histoire" autour des albums de Marcus Pfister - 3 ans +

- Samedi 1er avril à 14h : atelier créatif "Poisson d'avril" - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 29 mars à 14h - Réalité virtuelle "Challenge montagnes russes" - 8 ans +

- jeudi 30 mars à 14h - Android "Tablettes et smartphones pour débutants" - Tout public

- vendredi 31 mars à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Public adulte

- Samedi 1er avril à 10h30 : Réalité virtuelle "Visite de la maison d'Anne Frank" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- A partir du 7 mars : exposition "Fake news : art, fiction, mensonge"

- A partir du 7 mars : exposition " Histoire du journalisme, le travail du journalisme et portrait de Ruth Elkrief"

- Mercredi 29 mars à 10h30 : atelier créatif "Poisson d'avril" - 3 ans +

- Mercredi 29 mars à 14h : "Petits reporters en interview" avec Sabine Susini - 9 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mercredi 29 mars à 14h30 : atelier "Stage d'initiation à la presse et aux médias" animé par Lili's Stories

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Samedi 1er avril à 10h15 (dès 6 mois) et 10h45 (dès 3 ans) : Au fil de la lecture

- Samedi 1er avril à 14h : atelier Pokemon - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81