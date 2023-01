Ajaccio : le programme des médiathèques du 1er février au 4 février

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 1er février à 10h30 : atelier créatif "Imagine et crée ta fusée" - 6 ans +

- Jeudi 2 février à 13h30 : Club de lecture avec Yassi Nasseri - Tout public

Dans le cadre du festival Les Mycéliades

- Mercredi 1er février à 14h : atelier d'écriture "Imagine la colonisation et ta vie sur une autre planète (seance1) - 15/25 ans

- Mercredi 1er février à 16h : projection cinématographique ados/young adultes

- samedi 4 février à 10h30 : Escape Game Star Wars - 15/25 ans

- samedi 4 février à 14h : réunion du jury "Les Mycéliades" - 15/25 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mercredi 1er février à 9h30 : Atelier Montessori en partenariat avec Lily's Stories

- Jeudi 2 février à 16h30 : Book Club animé par Maria Talamoni

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de février : "Lire un polar américain".

- Durant tout le mois de février, venez apprécier l'exposition "La Saint Valentin à travers le monde"

- Mercredi 1er février à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 1er février à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 2 février à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 4 février à 11h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 4 février à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 4 février à 14h : atelier "Crêpes party" - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 1er février à 14h - Réalité virtuelle "Bait ! La pêche comme si vous y étiez" - 8 ans +

- Jeudi 2 février à 14h - Réalité virtuelle "Visitez la maison d'Anne Franck" - Tout public

- Vendredi 3 février à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout Public

- Samedi 4 février à 10h30 : Scratch "Initiation à la programmation facilement" - 10 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40