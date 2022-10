Ajaccio : le programme des médiathèques du 18 au 22 octobre

MEDIATHEQUE DES CANNES

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 19 octobre à 14h30 : Atelier "Portrait de sorcière" - 6 ans +- Samedi 22 octobre à 10h : Ciné-Club des tout-petits- Samedi 22 octobre à 14h30 : Atelier "Fabrique ton araignée" - 6 ans +Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre : "Lire un livre qui mentionne un des sept péchés capitaux".- Mercredi 19 octobre à 10h : Visite guidée au Musée Fesch "Sur les traces du Cardinal Fesch" - Tout public- Mercredi 19 octobre à 16h : Jeux en médiathèque - Tout public- Jeudi 20 octobre à 16h45 : Atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +- Samedi 22 octobre à 10h : Atelier "Initiation tricot" - Public adultes/ados- Samedi 22 octobre à 10h30 : Heure du conte - 4 ans +- Samedi 22 octobre à 14h30 : Quiz thématique "Le changement climatique" - 8 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Mercredi 19 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "The Climb" - 8 ans +- Jeudi 20 octobre à 13h30 : Atelier bureautique "Rédigez vos documents" - Public adulte- Vendredi 21 octobre à 10h : Atelier Google Drive "Stockez vos fichiers en ligne" - Public adulte- Samedi 22 octobre à 10h30 : Atelier Youtube "Créez votre chaîne personnelle" - Public adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40