Ajaccio : le programme des médiathèques du 14 au 18 juin

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juin : "Lire un roman d'un auteur corse".- Mardi 14 juin à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- Mercredi 15 juin à 16h : "Jeux en médiathèque"- Mercredi 15 juin à 10h30 : Heure du conte - 2/5 ans- Mercredi 15 juin à 14h : dans le cadre de la manifestation A Festa di a lingua corsa, Quiz photographique "Les trésors du patrimoine corse"- Samedi 18 juin à 14h : dans le cadre de la manifestation A Festa di a lingua corsa, atelier astronomie "Le ciel corse" animé par Alexis Giacomoni d'Horizon Astronomie - 8 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Mercredi 15 juin à 13h30 : GeoGuessr "Devinez le nom de lieux en Corse" - 10 ans +- Jeudi 16 juin à 13h30 : atelier photo-montage "GIMP pour les initiés" - Public adulte- Vendredi 17 juin à 10h - le Cloud "Mega, Google Drive, One Drive, Dropbox..." - Public adulte- Samedi 18 juin à 10h30 - Windows "Présentation de Windows 11" - Public AdulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Durant le mois de juin, la médiathèque des Cannes propose l'exposition "Noël Bonardi, un artiste corse" - Tout public- Mercredi 15 juin à 10h30 : atelier créatif " Gommettes" - 3/6 ans- Mercredi 15 juin à 18h : dans le cadre de la manifestation A Festa di a lingua corsa, démonstration et initiation au quadrille corse - Tout public- Vendredi 17 juin à 18h : dans le cadre de la manifestation A Festa di a lingua corsa, rencontre d'auteurs : Dominique Pietri et Jean-Pierre Castellani "21 femmes qui font la Corse"- Samedi 18 juin à 10h30 : atelier musical, percussions avec Laurent Ménival - 4 ans +- Samedi 18 juin à 14h30 : atelier créatif "Crée ton pot à crayons Cactus" - 6 ans +Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières