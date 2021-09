Ajaccio : le programme des médiathèques du 14 au 18 Septembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 15 septembre à 10h30 : atelier Tangram en matière recyclée - 4 à 6 ans

- mercredi 15 septembre à 18h : conférence de Dumé Antoni sur "Les genres de l'imaginaire" (Une séance de dédicace du roman "Lune de métal" est prévue le 17 septembre à 16h à la FNAC ATRIUM)

- jeudi 16 septembre à 15h : atelier Mandala's Club

- samedi 18 septembre à 14h30 : atelier créatif "Peindre avec des plantes - 6/10 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- défi lecture du mois de septembre : lire un livre ayant reçu un prix littéraire

- mercredi 15 septembre à 10h : Heure du conte ... sur le thème de l'écologie - A partir de 5 ans

- mercredi 15 septembre à 16h : Quiz jeunesse , gestion des déchets et recyclage - A partir de 8 ans

- samedi 18 septembre à 9h30 : projection jeunesse sur la gestion des déchets - A partir de 6 ans

- samedi 18 septembre à 16h30 : projection adulte sur le thème du Green washing

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR, SALLE MULTIMEDIA

- du mardi au samedi, l'espace multimédia propose des plages horaires pour de l'accès libre à Internet.

- samedi 18 septembre à 10h : atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade The Climb.

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40





INFO ++Le réseau de lecture publique de la ville d'Ajaccio est soumis à la décision gouvernementale de présenter un pass sanitaire pour entrer dans votre médiathèque.

En fonction du dispositif sanitaire gouvernemental et suite au décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est demandé à l’usager de présenter un Pass sanitaire (résultat d'un test ou examen de dépistage de moins de 72 heures, justificatif du statut vaccinal, ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination) lors de ses visites au sein du réseau de lecture publique de la ville d’Ajaccio.

Vous n'avez pas votre Pass sanitaire ?

Pas de souci, vos médiathècaires ne comptent pas vous laisser sans lecture et attendent vos commandes de Biblio Drive ! Simple et efficace !



Renseignements par téléphone :

- Saint Jean 04.95.10.91.81

- Cannes 04.95.20.20.30

- Jardins de l'Empereur 04.95.53.40.40

- Mezzavia 04.95.22.96.46