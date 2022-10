Ajaccio : le programme des médiathèques du 11 au 16 octobre

- Mercredi 12 octobre à 10h : dans le cadre de la Fête de la science, projection commentée et atelier manuel avec Horizon Astronomie - 7/8 ans- Mercredi 12 octobre à 14h : atelier "Pokemon" animé par I Condottieri - 6 ans +- Samedi 15 octobre à 14h : dans le cadre de la Fête de la science, atelier animé par le Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Il est où le mammouth" jeu autour des animaux du Paléolithique et du Néolithique" - 6/11 ans +- Dimanche 16 octobre à 14h : dans le cadre de la Fête de la science, atelier animé par Atlas "En quoi consiste un réchauffement climatique" - Public adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- mercredi 12 octobre à 10h30: jeu découverte "Habitat des animaux" - 4 ans +- mercredi 12 octobre à 14h30 : atelier Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Il est où le mammouth ?"- 7 ans +- mercredi 12 octobre à 17h : conférence sur le climat animée par Patrick Rebillout - Tout public- samedi 15 octobre à 10h30 : jeu de rôles "Survival" - 14 ans +- samedi 15 octobre à 14h : conférence Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "L'impact du climat sur la faune ?"- Tout publicRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre : "Lire un livre qui mentionne un des sept péchés capitaux".- Mardi 11 octobre à 17h : conférence Météo France "Le climat, aujourd'hui et demain" - Ado/Adulte- Mercredi 12 octobre à 10h30 : dans le cadre de la Semaine du goût, projection thématique pour les tout-petits - 4 ans +- Mercredi 12 octobre à 14h : atelier scientifique sur la pollution lumineuse - 8 ans +- Jeudi 13 octobre à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +- Vendredi 14 octobre à 17h : conférence animée par le Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Le changement climatique au cours des XXe et XXIe siècles et son impact sur la découverte des sites archéologiques en Europe" - Public adulte- Samedi 15 octobre à 10h : atelier "Initiation tricot" - Public adultes/ados- Samedi 15 octobre à 10h : atelier animé par le Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Les créations artistiques du Paléolithique au Néolithique" - 8 ans +- Samedi 15 octobre à 14h : atelier sur le changement climatique - 8 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 12 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "The Climb" - 8 ans +- jeudi 13 octobre à 13h30 : atelier bureautique "Rédigez vos documents" - Public adulte- vendredi 14 octobre à 10h : atelier Google Drive "Stockez vos fichiers en ligne" - Public adulte- samedi 15 octobre à 10h30 : atelier Youtube "Créez votre chaîne personnelle" - Public adulteDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40