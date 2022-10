Ajaccio : le 2° tournoi d’échecs au profit d’Inseme c'est le 9 octobre

Ce dimanche 9 octobre 2022 a lieu sur la place du Diamant d’Ajaccio le 2° tournoi d’échecs au profit d’Inseme.C’est un tournoi sous le signe de la solidarité, puisque 100% des inscriptions, de la buvette, et de restauration seront reversés à notre Association et ces fonds seront directement utilisés pour les familles concernées par le déplacement médical sur le continent.Préinscriptions recommandées par mail: ecajaccio@gmail.com , et inscriptions sur place de 9h30 à 10h15.